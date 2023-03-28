نصائح يجب على المسافرين الانتباه إليها أثناء الرحلة

الوكيل الإخباري - يترتب على المسافر الانتباه إلى أدق التفاصيل أثناء وقبل السفر، لذا تتوافر العديد من النصائح التي يجب إتباعها أثناء الرحلة السياحية لتفادي أي مشكلة غير متوقعة.

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الاستيقاظ باكرًا لتجنب الحشود

يجب الاستيقاظ قبل شروق الشمس للحصول على أفضل مناطق الجذب مع تجنب الحشود السياحية الكبيرة، إنه أيضًا وقت مناسب لالتقاط الصور بسبب الضوء الخافت.



تجنب ارتداء المجوهرات البراقة

يعد ارتداء المجوهرات الباهظة الثمن إحدى الطرق المؤكدة لجعل المسافر هدفًا واضحًا للسرقة، لذا يجب تركها في المنزل، خصوصًا عند زيارة المناطق المزدحمة.

تنظيم الأموال

ينصح بفتح حسابًا لدى بنك دولي أو شركة بطاقات ائتمان للتمكن من استخدام أجهزة الصراف الآلي المحلية. إذا كان لا بد من سحب مبالغ كبيرة من النقود دفعة واحدة، كما أنه يجب ترك الجزء الأكبر منها مغلقًا بأمان في الفندق أو البيت، وحمل فقط ما يحتاج إليه المسافر لهذا اليوم.

عند استخدام أجهزة الصراف الآلي، يجب استخدام الأجهزة المرتبطة بالبنوك فقط حيث تقل احتمالية العبث بها من قبل المحتالين.



التعرف إلى رقم الهاتف لخدمات الطوارئ

يجب التأكد من البحث عن رقم خدمات الطوارئ للوجهة السياحية، حتى قبل الوصول إليها من الجيد أيضًا البحث عن رقم أقرب سفارة لبلد المسافر قبل المغادرة، كما أنه يجب عليه القيام بتدوينها أو حفظها في الهاتف المحمول حتى التمكن من الوصول إليها بسرعة في حالة الطوارئ.



استخدام أقفال السفر

يمكن الاستعداد لتوفير الأقفال الخاصة، في حالة التخطيط للبقاء في نزل، حتى في حالة عدم القيام في نزل، فإن وجود قفل سفر يمكنه تأمين الحقيبة بمقعد أو مقعد أثناء تناول الطعام أو أثناء النقل سيساعد في الحفاظ على الأشياء الثمينة الخاصة في مأمن من السرقة.

الاحتفاظ بنسخ رقمية من المستندات المهمة

عند السفر، قد يكون جواز السفر هو أثمن ما يحمله المسافر، في حالة سرقة جواز السفر، فإن الحصول على نسخة رقمية سيساعد في تسهيل عملية الحصول على جواز سفر بديل.



الاندماج

يميل السائحون إلى حمل مبالغ أكبر من النقود والأشياء الثمينة وهم أكثر عرضة لعمليات الاحتيال، كما أنه يجب محاولة تجنب أن تكون سائحًا واضحًا.

ينصح بارتداء الملابس كما يفعل السكان المحليون، كما أنه يجب عدم التوقف فجأة في وسط الشوارع المزدحمة لالتقاط الصور، وحتى عند فقدان والضياع ومحاولة عدم جعلها واضحة إذا كان المسافر بحاجة إلى السؤال عن الاتجاهات أو الرجوع إلى الخريطة، فيجب الانتقال إلى متجر أو مقهى للقيام بذلك.

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