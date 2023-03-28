الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

الثلاثاء، 28-03-2023 03:02 م

نصائح يجب على المسافرين الانتباه إليها أثناء الرحلة

234622


الوكيل الإخباري - يترتب على المسافر الانتباه إلى أدق التفاصيل أثناء وقبل السفر، لذا تتوافر العديد من النصائح التي يجب إتباعها أثناء الرحلة السياحية لتفادي أي مشكلة غير متوقعة.

اضافة اعلان

 

الاستيقاظ باكرًا لتجنب الحشود
يجب الاستيقاظ قبل شروق الشمس للحصول على أفضل مناطق الجذب مع تجنب الحشود السياحية الكبيرة، إنه أيضًا وقت مناسب لالتقاط الصور بسبب الضوء الخافت.


تجنب ارتداء المجوهرات البراقة
يعد ارتداء المجوهرات الباهظة الثمن إحدى الطرق المؤكدة لجعل المسافر هدفًا واضحًا للسرقة، لذا يجب تركها في المنزل، خصوصًا عند زيارة المناطق المزدحمة.

 

تنظيم الأموال
ينصح بفتح حسابًا لدى بنك دولي أو شركة بطاقات ائتمان للتمكن من استخدام أجهزة الصراف الآلي المحلية. إذا كان لا بد من سحب مبالغ كبيرة من النقود دفعة واحدة، كما أنه يجب ترك الجزء الأكبر منها مغلقًا بأمان في الفندق أو البيت، وحمل فقط ما يحتاج إليه المسافر لهذا اليوم.
عند استخدام أجهزة الصراف الآلي، يجب استخدام الأجهزة المرتبطة بالبنوك فقط حيث تقل احتمالية العبث بها من قبل المحتالين.


التعرف إلى رقم الهاتف لخدمات الطوارئ
يجب التأكد من البحث عن رقم خدمات الطوارئ للوجهة السياحية، حتى قبل الوصول إليها من الجيد أيضًا البحث عن رقم أقرب سفارة لبلد المسافر قبل المغادرة، كما أنه يجب عليه القيام بتدوينها أو حفظها في الهاتف المحمول حتى التمكن من الوصول إليها بسرعة في حالة الطوارئ.


استخدام أقفال السفر
يمكن الاستعداد لتوفير الأقفال الخاصة، في حالة التخطيط للبقاء في نزل، حتى في حالة عدم القيام في نزل، فإن وجود قفل سفر يمكنه تأمين الحقيبة بمقعد أو مقعد أثناء تناول الطعام أو أثناء النقل سيساعد في الحفاظ على الأشياء الثمينة الخاصة في مأمن من السرقة.

 

الاحتفاظ بنسخ رقمية من المستندات المهمة
عند السفر، قد يكون جواز السفر هو أثمن ما يحمله المسافر، في حالة سرقة جواز السفر، فإن الحصول على نسخة رقمية سيساعد في تسهيل عملية الحصول على جواز سفر بديل.


الاندماج
يميل السائحون إلى حمل مبالغ أكبر من النقود والأشياء الثمينة وهم أكثر عرضة لعمليات الاحتيال، كما أنه يجب محاولة تجنب أن تكون سائحًا واضحًا.
ينصح بارتداء الملابس كما يفعل السكان المحليون، كما أنه يجب عدم التوقف فجأة في وسط الشوارع المزدحمة لالتقاط الصور، وحتى عند فقدان والضياع ومحاولة عدم جعلها واضحة إذا كان المسافر بحاجة إلى السؤال عن الاتجاهات أو الرجوع إلى الخريطة، فيجب الانتقال إلى متجر أو مقهى للقيام بذلك.

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
234369

أماكن سياحية جذابة في تركيا مناسبة لشهر رمضان 2023

232940

نصائح هامة للسائحين عند السفر خلال شهر رمضان المبارك

232976

نصائح للحفاظ على سلامتك وراحتك أثناء السفر على متن الطائرة

15c5e8aa-2f6b-4551-94d4-94110f0e9b0e

جزر ساحرة حول العالم.. تعرفوا إليها

229988

أخطاء يجب تجنبها عند السفر إلى واشنطن للمرة الأولى

9حخح

أجمل الأماكن التي ينصح بزيارتها في هولندا

أخبار متعلقة
222825

تعرفوا إلى أبرز أسباب اصطحاب مرشد سياحي أثناء السفر