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الأربعاء، 17-05-2023 04:04 م

هام للمسافرين: أغراض أساسية لا يمكن السفر من دونها

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الوكيل الإخباري - تتعدد الأغراض التي يكون المسافر بحاجة إليها خلال فترة السفر، علمًا أن الرحلات السياحية تتطلب المزيد من التحضيرات والترتيبات قبل فترة من موعد الانطلاق، لذا يجب تحديد بعض من الأشياء التي لا يمكن السفر من دونها.

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نسخة من جواز السفر
يكاد يكون السفر دوليًا مستحيلًا عند نسيان جواز السفر، لكن الكثيرين لا يفكرون في إحضار نسخة أيضًا من جواز السفر تكون احتياطية مع المسافر قبل الرحلة المقبلة، لذا يجب القيام بعمل نسخة من هذا التعريف المهم بهذه الطريقة في حالة الضياع فلا يزال بإمكان المسافر إثبات الهوية وتسهيل الحصول على واحدة أخرى من سفارة البلد.


محول الطاقة العالمي
اعتمادًا على المكان الذي يمكن السفر إليه، يمكن أن يكون محول الطاقة العالمي منقذًا، تختلف المنافذ في جميع أنحاء العالم لذا يجب البحث عن منافذ تشمل كل قارة وستكون جاهزًا، يعد الوصول إلى الطاقة أمرًا مهمًا لشحن كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات بدونها، المحولات العامة صغيرة ولا تتطلب عادةً شراء أي أجهزة شحن أو أسلاك إضافية.

 

تأمين السفر
عند الانطلاق في مغامرة جديدة، يجب التفكير في الحصول على تأمين سفر، سواء تم تسلق الصخور أو ركوب الخيل أو مجرد الذهاب في نزهة قصيرة. نظرًا لأن التأمين غير صالح عادةً في البلدان الأخرى، ينصح بضرورة التأكد من التغطية في حالة التعرض للأذى، قد ترفض بعض المستشفيات العلاج إذا لم يكن متوفرًا تأمين مناسب بينما يفرض البعض الآخر رسومًا باهظة كان من الممكن تجنبها.
أحذية مريحة
بغض النظر عن المكان الذي سيتم التجول فيه، يجب توضيب زوجًا من الأحذية المريحة في شنطة السفر، لحماية القدمين عند المشي لمسافات طويلة.

العملة المحلية
قد لا يتم قبول العملة المحلية والبطاقات المصرفية في كل مكان يمكن السفر إليه لهذا السبب، من المهم تداول بعض النقود بالعملة المحلية، مما يضمن الحصول على الأموال التي سيتم قبولها في أي مكان قريب، إذا لم يتم استخدامه يمكن دائمًا استبداله لاحقًا أو الاحتفاظ به كتذكار.


الكاميرا
ينصح بضرورة اصطحاب الكاميرا أو الهاتف المحمول باستمرار طوال فترة التجول بالوجهة السياحية لالتقاط الصور المميزة والرائعة.

 

سيدتي

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