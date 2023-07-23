هام للمسافرين.. طرق ونصائح لاسترجاع تأمين حجز الفندق

الوكيل الاخباري - تفرض بعض الفنادق الدفع مسبقًا لحجز الغرف، كتأمين في حالة حدوث أضرار عند تسجيل مغادرة المسافرين. ولاسترجاع تأمين غرفة الفندق من خلال اتباع الآتي:



تعيد الفنادق الإيداع تلقائيًا بعد تسجيل المغادرة، إذا كان النزيل قد دفع باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يظهر المبلغ في حسابه.

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الدفع نقدًا هو أسهل طريقة لاسترداد الوديعة، سيقوم الفندق عادةً بتسليم الأموال بعد تأكيد تسجيل المغادرة، بالنسبة لمستخدمي بطاقة الخصم، يجب الانتظار لبضعة أيام أخرى لاستعادة الإيداع الخاص في النهاية، يحتاج البنك الذي يتعامل معه إلى معالجة الرسوم أولاً قبل إعادة المبلغ إلى الصندوق.



بالنسبة لبطاقات الائتمان، سيعلق الفندق مبلغًا ولكن لن يتم خصمه من الحساب عند تسجيل المغادرة، سيعود المبلغ إلى الصندوق، يمكن الحصول على إشعار من شركة بطاقة الائتمان الخاصة بشأن التعليق.



إلغاء غرف الفنادق

يعد إلغاء غرف الفنادق جزءًا لا مفر منه في صناعة الضيافة، يحق للفنادق الاحتفاظ بإيداع أو فرض رسوم إلغاء إذا قام النزيل بسحب الحجز.



إذا قام النزيل بالحجز بسعر قابل للاسترداد، يجب على الفنادق إعادة إيداع تلقائيًا، يختلف المبلغ المسترد بناءً على سياسة الإلغاء والدفع المسبق والإيداع الخاصة بالمؤسسة.



يوصي بقراءة سياسة الإلغاء الخاصة بالفندق أولاً قبل تأكيد الحجز، يمكن أن يوفر للنزيل تقديرًا للمبلغ الذي يمكن أن يفرضه الفندق بمجرد الإلغاء.



كيفية رفض رسوم الفنادق؟

أصبح تلقي فاتورة الفندق المحسوبة بشكل سيئ أمرًا شائعًا في الوقت الحاضر، قد يدفع المسافر مقابل خدمات لم يحصل عليها وتسوية رسوم فندق لا يمكن التغلب عليها، يمكن حماية النفس من رسوم الفندق الزائدة عن طريق إبقاء النزيل على اطلاع.



يمكنك محاربة رسوم الفندق غير المعقولة من خلال متابعة جميع المعاملات، من المهم للغاية معرفة أسعار الفنادق في وقت الحجز ورسومها الإضافية، باستخدام المعلومات والإيصالات الصحيحة، كما أنه يمكن منع الفنادق من فرض رسوم إضافية.



طلب تأكيد خطي من الفندق

يمكن طلب خطاب تأكيد يوضح سعر الفندق الذي يحجزه، من المهم أيضًا طلب أي رسوم إضافية مثل رسوم المعالجة مقابل البطاقة، بهذه الطريقة يمكن تحديد الرسوم الفعلية التي سيقوم بها الفندق بمجرد تأكيد الحجز.



الاحتفاظ بجميع سجلات المعاملات

من المهم طلب إيصالًا لأي معاملة تم إجرائها أثناء الإقامة في الفندق، يجب الاحتفاظ بسجل لكل شيء للحصول على دليل عند الاعتراض على التهم، يجب أيضًا مراقبة الاستهلاك والطلبات أثناء فترة التواجد في الفندق.



طلب فاتورة مفصلة عند المغادرة

تصدر بعض الفنادق الفاتورة الإجمالية فقط ولا تصنف الرسوم أو المعاملات، لذا في هذا التوقيت يجب طلب دائمًا فاتورة مفصلة توضح جميع الطلبات والخدمات التي تكبدتها أثناء فترة الإقامة، قبل دفع فاتورة الفندق، ومراجعة البيان جيدًا، يجب أيضًا الانتباه إلى أي رسوم إضافية.

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