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الأحد، 26-09-2021 03:34 م

وادي حنيفة احد اهم الاماكن السياحية في الرياض

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الوكيل الإخباري - يعد منتزه وادي حنيفة بالدرعية الواقع في مدينة الرياض من أفضل الأماكن السياحية في السعودية وأحد أهم منتزهات العاصمة، حيث يصل طوله إلى 80 كيلو، ولقد نال العديد من الجوائز، كان أخرها جائزة الأغا خان العالمية للعمارة.

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منتزه وادي حنيفة - الدرعية
تعتبر منطقة الدرعية من المناطق التاريخية الهامة، حيث كانت عاصمة دولة السعودية الأولى ومن بعض معالم المنطقة: حي طريف، يضم الحي الكثير من المباني الأثرية الممتعة ولعل قصور آل سعود هي أهم ما يحتويه حي طريف. وحي البجيري، ويتميز حي البجيري بقيمته الثقافية وموقعه الاستراتيجي حيث إنه يقع مقابل حي طريف. ويذكر أنه كان يعيش فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع عائلته.

 

5 منتزهات يضمها منتزه وادي حنيفة الدرعية:

 

1- سد العلب: عادةً ما يزوره الناس عند اعتدال الطقس وهطول الأمطار، حيث تتجمع فيه المياه من شعيب العمارية والحيسية.
2- سد وادي حنيفة: يقع السد في بطن وادي حنيفة؛ حيث يحجز المياه المتدفقة من الشمال. وأُنشئَ سد وادي حنيفة في عهد الملك سعود.
3- السد الحجري: كما ترى فإنه يخطف القلوب قبل الأنظار، فالسد يتمتع بعدد كبير من أشجار النخيل والأشجار الصحراوية. في الحقيقة، زيارة السد الحجري لا تفوّت.
4- بحيرة المصانع: تبلغ مساحة بحيرة المصانع 40000 متر مربع، وعمقها حوالي 10 أمتار. يمكنك أن تجلس وعائلتك للاسترخاء في الجلسات العائلية التي تتميز بالخصوصية. أو تجربة ركوب قاربٍ ما في البحيرة، ستتمكن من رؤية البط وأنواع الطيور التي تعيش في بحيرة المصانع عن قرب أكثر.
5- بحيرة الجزعة: تبلغ مساحة البحيرة 35000 متر مربع، وعمقها حوالي 3 أمتار. يتميز منتزه بحيرة الجزعة باحتوائه على أعداد كبيرة من أشجار النخيل والشجيرات الصحراوية.

 

المصدر - سيدتي 

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