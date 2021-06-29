الوكيل الإخباري - إن كنت عزيزي المسافر في دبي وتبحث عن وجهة قريبة ممتعة للسياحة، فلا تطيل البحث، فقد جمعنا لك مجموعة من الخيارات الرائعة والتي ستساعدك في التخطيط لرحلتك المبهجة، فما بين جزر المالديف ووصولا إلى قبرص .

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وجهات يمكنك السفر إليها من دبي في أقل من خمس ساعات!، تعرف عليها في التقرير التالي .

السفر من دبي إلى جزر المالديف

في خلال أربع ساعات و 45 دقيقة ، يمكنك الذهاب إلى واحدة من أجمل الوجهات في العالم بأكمله، حيث تعرف جزر المالديف بأنها واحدة من أفضل الأماكن للأزواج ومن يقضون شهر العسل على حد سواء، وهي دولة استوائية في جنوب آسيا على المحيط الهندي، تشتهر بالشواطئ الجميلة والبحيرات الزرقاء والشعاب المرجانية الرائعة.





السفر من دبي إلى أذربيجان

خلال ثلاث ساعات، يمكنك تجربة أوروبا كما لم تراها من قبل ، بزيارة أذربيجان الجميلة! والتي تعد واحدة من أكثر الوجهات السياحية ازدهارًا في العالم ، خاصة بعد رعايتها لأتليتيكو مدريد للترويج لنفسها كوجهة سياحية. فإذا كنت من محبي التاريخ، أو الهندسة المعمارية ، أو السياحة الجبلية، فإن أذربيجان هي بالتأكيد الوجهة المثالية لك، ولكونها تشتهر باسم مدينة النار ، لذلك يجب عليك بالتأكيد التحقق من البراكين والطبيعة الجيولوجية لهذه الأرض الساحرة.





السفر من دبي إلى جورجيا

جورجيا هي وجهة أوروبية أخرى غير تقليدية، حيث يمكن للمسافرين من دبي السفر إليها في حوالي ثلاث ساعات ونصف! إذا كنت ترغب في الانسجام المذهل مع الطبيعة والبلدات القديمة ، فأنت بحاجة إلى التوجه إلى هناك! حيث تعد الشوارع التي تشبه المتاهة في البلدة القديمة في تبليسي واحدة من أفضل الأشياء التي قد تراها في حياتك.





السفر من دبي إلى نيبال

ثلاث ساعات و 45 دقيقة هي كل ما يتطلبه الأمر للسفر من دبي إلى وجهة جنوب آسيا المذهلة، نيبال! وعلى الرغم من أن نيبال غير ساحلية ، إلا أنها واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، وهي نقطة ممتعة ومفضلة لمتسلقي الجبال ومتسلقي الصخور ومحبي المغامرة، ما يجعل منها واحدة من أجمل الوجهات السياحية عند السفر من دبي .



السفر من دبي إلى اليونان

إن كنت لا تفضل السفر إلى نيبال، فتوجه عزيزي المسافر إلى اليونان عند السفر من دبي ، وهي واحدة من أفضل الوجهات الشاطئية في العالم! يستغرق الوصول إلى هناك أربع ساعات ونصف فقط من دبي، ولكن الأمر بالتأكيد يستحق كل هذا العناء، فهناك الكثير مما يمكنك القيام به في اليونان ، فسواء كنت ترغب في استكشاف الثقافة القديمة في أثينا ، أو الاسترخاء على الشواطئ الأكثر روعة في العالم في سانتوريني ، أو حضور الحفلات الرائعة في ميكونوس، ستكون الرحلة بالتأكيد لا تنسى.

السفر من دبي إلى كينيا

يستغرق الوصول إلى الساحرة الأفريقية كينيا من دبي، حوالي خمس ساعات. وكينيا هي موطن الحياة البرية المدهشة، حيث يمكنك الذهاب في رحلات السفاري لمشاهدة الأسود والفيلة ووحيد القرن، كما أن هناك أيضًا أطنان من البحيرات السحرية والمتنزهات الوطنية والأنشطة التي لا نهاية لها.

السفر من دبي إلى سيريلانكا

بالتأكيد ستكون الرحلة التي تستغرق أربع ساعات وثلاثين دقيقة تستحق العناء بمجرد الهبوط في هذا البلد الجميل في جنوب آسيا ، سريلانكا. فقد أطلق المستكشف الإيطالي ماركو بولو على سريلانكا لقب “أفضل جزيرة في العالم” ، وبمجرد زيارتك ، ستعرف السبب. فهي وجهة ساحرة مليئة بالحياة البرية والحدائق الوطنية والشواطئ والحدائق النباتية المذهلة، ما يجعل منها خيار سياحي يرضي كافة أذواق السائحين.



السفر من دبي إلى قبرص

على الرغم من أن دبي مليئة بالاحتفالات بالفعل ، فلا شيء يفوق المشهد المبهج في أيا نابا خلال فصل الصيف، فثلاث ساعات ونصف هي كل ما يتطلبه السفر إلى قبرص الجميلة، والاستمتاع بالحياة الشاطئية التي تبحث عنها، كما يؤكد الكثير من محبي السفر إلى قبرص، على روعة ليماسول أيضًا على الرغم من أنها أغلى قليلاً. ومع ذلك ، فإنها بالتأكيد تستحق كل هذا العناء.

المصدر - المسافر العربي















