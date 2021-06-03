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الخميس، 03-06-2021 02:21 م

وزير مصري يعلق على عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة

ممم


الوكيل الإخباري - علقت وزير التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، على قرار عودة السياحة الروسية إلى مصر واستئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين.

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وأوضحت المشاط خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن قرار عودة السياحة الروسية إلى مصر واستئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، بعد الاتصالات المتبادلة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتأكيد على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين، والتطلع إلى أن يمثل ذلك القرار قوة دفع فاعلة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما.


والتقت المشاط أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، لبحث العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية.


وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا التي تمتد لأكثر من 50 عامًا وتشهد الفترة الأخيرًا تطورًا غير مسبوق بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في أكتوبر 2018 بين مصر وروسيا، والتي تشكل أساسًا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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