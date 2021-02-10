ويز إير أبوظبي تبدأ رحلاتها إلى الإسكندرية في هذا الموعد

الوكيل الإخباري _ أعلنت "ويز إير أبوظبي"، امس الثلاثاء، عن بدء تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى الإسكندرية اعتباراً من 22 فبراير/شباط الجاري.

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وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي": "يسرنا إطلاق رحلات تربط بين الإمارات ومصر، حيث نتيح للمسافرين السفر من وإلى الإسكندرية بأسعار تنافسية، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين عبر شبكة رحلاتنا من أبوظبي".







وتتيح شركة "ويز إير أبوظبي" للمسافرين فرصة شراء التذاكر عبر موقعها الإلكتروني wizzair.com إلى جانب تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.



والإسكندرية ثاني أكبر مدينة مصرية ومركز اقتصادي رئيسي للسياحة والصناعة.. وتمتد المدينة على طول الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية المطل على البحر الأبيض المتوسط لمسافة 40 كم.



كما تشتهر الإسكندرية بعصورها القديمة كجزيرة فاروس ومنارة الإسكندرية التي تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم بالإضافة إلى معبد سيرابيوم الأثري الذي يعد من المعالم السياحية المهمة في المدينة.





ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وتتبنى الشركة أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها.









المصدر : العين الإخبارية



