14 معيارا لقياس أداء المطارات السعودية.. هذه الأفضل

الوكيل الإخباري-أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، وذلك لشهر مارس 2022، وفقاً لأربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، وتأتي تطبيقاً للتوجُّهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.



ونال كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار طريف مراكز المقدمة في التقرير.



واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء القطاع الذي ينقسم إلى 3 فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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