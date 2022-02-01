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الثلاثاء، 01-02-2022 10:57 ص

25 % نمواً متوقعاً لحركة الطيران في الإمارات العام الجاري

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الوكيل الاخباري- قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، سيف السويدي، إن حركة الطيران في الإمارات شهدت نشاطا وارتفاعا ملحوظين خلال الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي للحركة الجوية خلال العام الجاري، ليسجل مستويات نمو تصل إلى أكثر من 25% على أقل تقدير مقارنة بالعام الماضي في حال استمر الوضع كما هو عليه الآن.

وأشار إلى أن أداء قطاع الطيران في الإمارات مرتبط بالوضع الدولي والذي يشهد انفراجات على صعيد تخفيف القيود على حركة الطيران والمسافرين.

وأضاف السويدي بالنظر إلى التزايد المستمر في عدد المسافرين والحركة الجوية، نتوقع تحسناً كبيراً في الأداء، مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع وجود نية لدى الناقلات بالتشغيل إلى كافة وجهاتها التقليدية خلال هذا العام، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحسن الكبير في الأداء، فإنه لن يصل إلى مستويات 2019 خلال هذا العام، وفقا لجريدة الرؤية.

وأوضح السويدي أن قطاع الطيران المدني في الدولة في طريقه نحو استعادة جزء كبير من مستويات عام 2019، وأن أرقام حركة الطيران التي سجلتها الدولة خلال الأشهر السابقة تبشر بالخير، وهي مرشحة لمزيد من التحسن، مع استمرار الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، كما سجلت المطارات حركة سفر نشطة منذ انطلاق "إكسبو دبي" في أكتوبر، إلى جانب توافد السياح من العديد من الأسواق الدولية لقضاء موسم العطلات.

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