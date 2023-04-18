3 أشياء.. لا يجب أكلها أو شربها على متن الطائرة!

الوكيل الإخباري - بلا شك إن وظيفة مضيفات الطيران تضم الكثير من المهمات، من تقديم المشروبات والوجبات، إلى تهدئة أعصاب المسافرين في رحلة وعرة، كما أنهن موجودات لخدمة الجميع في حالات الطوارئ.

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لذلك هنّ يعرفن شيئاً أو شيئين حول ما يجب فعله، وما لا يجب فعله على متن الطائرة، وهذا يشمل ما لا يجب أن تأكليه أو تشربيه أبدًا أثناء الطيران.



وهنا، سنخبركِ بثلاثة أشياء، تقول مضيفات الرحلة إنه يجب عليك تجنبها في رحلتكِ القادمة.

مياه الصنبور متضمنة في القهوة والشاي:

تؤكد مضيفات الطيران أنه يجب عدم شرب ماء الصنبور على متن الرحلات الجوية، حيث إن خزانات المياه على الطائرات معروفة بعدم نظافتها، إذ وجدت عينة من وكالة حماية البيئة عام 2004، مؤلفة من 158 طائرة، أن 13% منها تحتوي على القولونيات، وأن اثنتين منها تحتويان على مستويات خطيرة من الإشريكية القولونية.



ويضفن: أنه يجب ألا ننخدع بإبريق الماء أيضاً، ففي بعض الأحيان، في الرحلات الجوية، عندما تنفد المياه فإنهن يستخدمن مياه الصنبور، لذا إذا رأيت إبريقاً من الماء على عربة المشروبات في الدرجة الاقتصادية، فتخطيه لأنه من خزان المياه.



الأطعمة التي تسبب الغازات:

يتغير ضغط الهواء أثناء الطيران، وهذا شيء جيد لأنه يساعدنا على التنفس بشكل مريح على ارتفاع 30 ألف قدم في الهواء، لكن يمكن أن يسبب لأمعائنا القليل من الانزعاج، لهذا السبب يجب تجنب أي أطعمة تسبب الغازات.



وتشمل هذه الأطعمة: البصل واللفت والفول واللحوم الحمراء والعدس والغلوتين والبروكلي، وكذلك من الجيد الابتعاد عن المشروبات الغازية التي يمكن أن تؤدي أيضاً إلى اضطراب المعدة في الهواء.

"بلودي ماري":

ونظراً لارتفاع نسبة الصوديوم، يجب تجنب "بلودي ماري"، وعصير الطماطم، حيث إن تناول الكثير من الملح يمكن أن يسبب الانتفاخ والمزيد من الجفاف، إذ يسحب الجسم الماء من خلاياك.



ولحسن الحظ، كل ما عليك فعله هو شرب المزيد من الماء، إذ إن ذلك سيساعد على تحييد الصوديوم وترطيب الخلايا في جميع أنحاء الجسم، لذا اهتمي بشرب الكثير من الماء في حال اخترتِ تناول هذا المشروب.

زهرة الخليج