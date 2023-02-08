3 أماكن شهيرة في مدينة جايبور عند السياحة في الهند

الوكيل الإخباري - لا يمكن الإغفال عن زيارة عند السياحة في الهند، فهي غنية بالعديد من عوامل الجذب التي تستقطب المسافرين من جميع أنحاء العالم.

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في قلب المدينة، غطت العديد من القصور والحدائق والأسواق الصاخبة نفسها بالوردي الدافئ حيث يرمز اللون إلى حسن الضيافة. هناك العديد من الأماكن التي يمكن رؤيتها في جايبور مثل حصون التلال والمتاحف المحفوظة جيدًا والتي ستخبرك بالأحداث الرائعة لملوك وملكات راجبوت. في الآتي، جولة على أشهر أماكن السياحة في جايبور.

قلعة وقصر العنبر



يعتبر قصر العنبر من أشهر الأماكن التاريخية الجديرة بالزيارة في جايبور ويقع وسط تلال أرافالي الصخرية، وهو مكان لا ينبغي تفويته في جايبور. تم وضع حجر الأساس لهذا القصر من قبل رجا مان سينغ الأول واكتمل من قبل ميرجا راجا جاي سينغ.

قلعة نارجاره

للحصول على منظر بانورامي لمدينة جايبور، تعد قلعة نارجاره المكان المثالي للزيارة. بُني الحصن من جاي سينغ الثاني، وكان اسمه في الأصل Sudarshangarh وتم تغيير اسمه لاحقًا إلى نارجاره أو دار النمور. قام مهراجا جايبور آنذاك ببناء هذا الحصن من أجل تشديد الأمن في المنطقة. تربض القلعة على التلال الصخرية، وتوفر أكثر المناظر الطبيعية الخلابة في جايبور، خصوصًا أثناء الليل، عندما تضاء مدينة جايبور بأكملها.

قصر رامباغ

يعد قصر رامباغ، المقر السابق لمهراجا جايبور، أحد أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في المدينة، وهو معلم جذب ومكان إقامة فخم في جايبور، والمقر السابق لمهراجا جايبور وأخيرًا أعيد تأسيسه كفندق من قبل تاج. يقع القصر على بعد 8 كيلومترات من مدينة جايبور على طريق بهاواني سينغ. إنه مثال رائع للتألق المعماري والقيم الفنية الجميلة. يصور القصر مزيجًا فريدًا من العمارة المغولية والراجبوية.

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