3 أنواع لشنط السفر المسموح إدخالها إلى الطائرة

الوكيل الإخباري-هناك العديد من الحقائب المسموح حملها على متن الطائرة أثناء السفر، والتي يمكن ذكرها في عدد من النقاط الآتية.

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حقيبة اليد

تعد حقيبة اليد مهمة في الرحلات القصيرة التي لا تتطلب ملابس أو معدات خاصة، ومن المحتمل أن تكون حقيبة اليد هي الأمتعة الوحيدة التي يحتاج إليها المسافر، فعلى الرغم من أنه يمكنه اختيار إحضار حقيبة شخصية مثل حقيبة يد تتناسب بشكل مريح داخل حقيبة اليد أو تحت المقعد الأمامي، حقيبة اليد المثالية هي عبارة عن حقيبة سفر ناعمة أو قابلة للتوسيع مع أربع عجلات متعددة الاتجاهات.

الحقيبة الشخصية

تعتبر الحقيبة الشخصية من الأغراض الشخصية التي تسمح شركة الطيران للمسافر حملها على متن الطائرة بالإضافة إلى حقيبة اليد، لذا يمكن اختيار ما يريده المسافر طالما أن يناسب المقعد الموجود أمامه، بالنسبة للمسافرين المنفردين بغرض الترفيه، غالبًا ما تكون هذه الحقيبة كبيرة مربوطة أو حقيبة ساعي صغيرة، حقيبة ظهر متعددة الأغراض مثل بالنسبة للأباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار، للمسافرين من رجال الأعمال من المحتمل أن تكون حقيبة كمبيوتر محمول ذات سعة كبيرة.

الحقيبة المسحوبة

في الرحلات التي تستغرق أكثر من بضعة أيام أو التي تتطلب خزانة ملابس أو معدات خاصة، يمكن الاحتياج إلى حقيبة سفر أكبر لا يمكن وضعها في المقصورة العلوية.



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