3 وجهات سياحية أوروبية لعشاق الموضة والتسوق

الوكيل الإخباري - تتعدّد أماكن الجذب السياحي في أوروبا، بخاصّة وجهات التسوّق التي تستقطب متتبعي ومتتبعات خطوط الموضة الحديثة، من أنحاء العالم.

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في الآتي، جولة في ثلاث مدن مقصودة لهذه الغاية، مهما كان الوقت من العام.

فلورنسا



عند ذكر فلورنسا، فإن الصور الأولى التي تحضر إلى الأذهان، هي تمثال مايكل أنجلو الشهير، و"بونتي فيكيو"، ومعرض أوفيزي" حيث اللوحات والأيقونات من عصر النهضة، فالمدينة تلقب بـ"مدينة النهضة الإيطالية"، وتشتهر بفنها وثقافتها، من دون الإغفال عن التسوّق.

فهي واحدة من مدن التسوّق الشهير في أوروبا، حيث تتعدّد في أزقتها وشوارعها الرئيسة محترفات المصممين، لا سيما الدباغين، إذ تشتهر فلورنسا بالسلع الجلديّة المصنوعة يدويًّا وبالمتاجر العتيقة وبـ"البوتيكات" الخاصّة بالعلامات التجاريّة العالميّة الأكثر شهرةً في مجال الموضة، كـ"فيندي" و"دولتشي آند غابانا" و"غوتشي" و"إميليو بوتشي"، وكلّها يتمركز في "فيا تورنابوني"، الشاريع التاريخي القريب من "بونتي فيكيو" و"سانتا ترونيتا".

برشلونة

"باسيج دي غراسيا" هو أجمل الشوارع في برشلونة؛ هناك يستقطب نشاط التسوّق السائحين، في محيط تصطفّ على جانبيه الأشجار والمباني ذات الهندسة المعمارية الحديثة، وتكثر "بوتيكات" العلامات الراقية فيه، كـ"رولكس" و"شوبارد" و"كارتييه" و"أمبوريو أرماني" و"لاكوست" و"مايكل كورس"... ساحة "كاتالونيا" هي مكان رائع آخر للتسوق.

حيث يقع متجر El Corte Ingles و"مول" El Triangle كثير المتاجر التابعة للعلامات التجارية و"السوبر ماركت"، بالإضافة إلى Sephora Triangle، أكبر متجر للعطور في المدينة. على مسافة قريبة من ساحة "كاتالونيا"، يتمركز شارع Portal de L'Angel، الذي يحتوي على العديد من "البوتيكات" الصغيرة والأنيقة والمقاهي والمطاعم التي تقدم الطعام التقليدي.

جنيف



جنيف هي ثاني أكبر مدن سويسرا؛ تقع على ساحل بحيرة جنيف، وتحيط بها جبال الألب وجبال الجورا. يتحدث السكان اللغة الفرنسية، في المدينة التي تضمّ العديد من المتاحف والمعارض والآثار الجميلة، فضلًا عن أفضل الأسواق وأكثرها تطوّراً.

لا تكتمل الرحلة إلى جنيف من دون التنزّه على طول شارع الـ"رون"، قبلة المتسوّقين. فهذا الـ"بوليفارد" الفخم هو موطن لمتاجر مصممي الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات المشهورين، على صعيد العالم، حيث تعرض الأزياء الراقية الآتية مباشرة من عروض الأزياء بباريس وميلانو... تشتمل باقة المتاجر، على تلك العائدة لـ"شانيل" و"لويس فويتون" و"ديور" و"فندي" و"فيرساتشي" و"جورجيو أرماني" و"سلفاتوري فيراغامو" و"برادا" و"غوتشي"، بالإضافة إلى "سيلين" و"ماكس مارا" و"هيرميس" و"مونكلر" و"بالي" و"كريستيان لوبوتان".

المصدر - سيدتي