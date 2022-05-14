3 وجهات سياحية جذابة في ايار

الوكيل الإخباري-خلال موسم الربيع، تستمر الزهور الملونة في الظهور على الساحة، وتتصاعد درجات الحرارة. نظرًا لأن ايار ليس موسم الذروة في معظم الأماكن، فإن السفر خلال هذا الشهر يعني الحصول على صفقات رائعة من تأجير السيارات إلى الفنادق إلى السفر بالطائرة.

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كما لن يضطر السائح إلى شق طريقه بين الحشود لرؤية مناطق الجذب والشواطئ في المناطق. في الآتي، جولة على أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في ايار.





تنزانيا

إن هجرة الحيوانات البرية هي أحد الأسباب الرئيسية للذهاب في ايار، إلا أن هناك العديد من المواقع والمعالم السياحية الأخرى في تنزانيا لاستكشافها، من جبل كليمنجارو إلى شواطئ زنجبار.



وتعدّ أروشا الواقعة أسفل جبل ميرو مباشرة، واحدة من أكثر المدن التنزانية تنوعًا عرقيًا وتتألف من السكان الأفارقة الأصليين والهنود والعرب. تأسست أروشا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وهي مساهم رئيسي في اقتصاد تنزانيا وتُعرف أيضًا باسم "عاصمة السفاري".

الدار البيضاء



ايار هو أحد أفضل شهور السنة لزيارة الدار البيضاء وأي من المناطق في المغرب. يمكن أن تصل درجات الحرارة في الصيف إلى ارتفاعات شديدة، مما يجعل زيارة الأسواق والمساجد المزدحمة غير مريحة لمعظم السياح. ومع ذلك، فإن درجات الحرارة في مايو تكون أكثر ملاءمة للمشي في الشمس في الهواء الطلق وزيارة هذه المدينة النابضة بالحياة، والتي تعد أيضًا ميناءً شهيرًا لسفن الرحلات البحرية.

الدار البيضاء معروفة لكثير من الناس من فيلم 1945 الشهير الذي يحمل نفس الاسم. إنها أكبر مدينة في البلاد مع وفرة من النشاط، لا سيما في المدينة القديمة، والجزء التاريخي من المدينة، ومسجد الحسن الثاني، المعلم الأكثر شهرة في الدار البيضاء.

الريفيرا الفرنسية



يجلب مهرجان كان السينمائي في شهر ايار النخبة الاجتماعية والمشاهير إلى شوارع المنطقة الملونة.

تبحر اليخوت الخاصة حول المرفأ خلال العرض الذي يستمر 12 يومًا، ويمكن العثور على إضافات رائعة في المتاجر والمطاعم المحلية.

مايو هو أيضًا شهر مونتي كارلو فورميولا 1 جراند بريكس في موناكو. إذا كنت تبحث عن أكثر الأوقات إثارة وحيوية لزيارة الريفيرا الفرنسية، ويمكنك تحمل تكاليف ذلك، فإن مايو هو الشهر المناسب لك.

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