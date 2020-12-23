5 أسباب تدفعك لزيارة جزر المالديف

الوكيل الإخباري _ حدد خبراء جزر المالديف في كانديما المالديف خمسة أسباب تجعل الرحلة إلى جزر المالديف مدرجة في كل قائمة الرحلات الممتعة هذا العام:



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1. الوقت هو العملة الأكثر قيمة

يعتبر كانديما المالديف منتجع استثنائي يغير قواعد اللعبة كوجهة بتكاليف تنافسية تعيد تخيل أنماط حياة الناس، حيث تتوفر الخبرات المناسبة للجميع.

2. جزر المالديف غنية بتجارب السفر الفريدة التي تبقى في البال

يعتبر كانديما المالديف منتجعاً مثالياً للأطفال والكبار الذين يبحثون عن الترفيه والاسترخاء والاستمتاع بجمال البحر والرياضات المائية والغوص.

3. العيش في المحيط

تنتشر الفيلات فوق الماء في جميع أنحاء العالم ولكن خيارات الإقامة في جزر المالديف لا مثيل لها ، حيث تتوفر في كانديما المالديف ما مجموعه 79 فيلا فوق الماء، مع أربعة تصاميم فريدة تقع فوق الامتداد الشاسع للمحيط الهندي. كما يحتوي منتجع الجزيرة على 59 فيلا مائية، 28 منها تضم جاكوزي خاص لتجربة متميزة ومخصصة داخل الغرفة. بينما يوفر المنتجع 18 فيلا أخرى فوق الماء بها مسبح خاص يطل على المحيط، و تقع الفيلتان الحصريتان في منتجع أكوا هونيمون عند طرف رصيف المراكب الصغيرة وهما في موقع متميز لمشاهدة غروب الشمس المذهل في جزر المالديف، وما يميز هاتين الفيلتين احتوائهما على مسبح ضخم خاص.



4. حياة بحرية غاية في التنوع

لن تكتمل أي رحلة إلى جزر المالديف دون الغطس في المياه الغنية بتنوعها الأحيائي، حيث تشتهر جزر المالديف عالميًا بمياهها الصافية الكريستالية وتعتبر واحدة من أفضل مواقع الغوص والغطس في العالم





5. أقصى درجات العزلة والخصوصية

تتميز العديد من المنتجعات في جزر المالديف بالعزلة الكاملة، إذا اختار الضيوف ذلك، فيلات كانديما الشاطئية والمحيطات لا تطل إلا على الشاطئ والمحيط، في عزلة من الخيال.

المصدر : سائح















