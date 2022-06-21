5 تجارب مشوقة لعشاق الترفيه والتصوير في موسم جدة

الوكيل الإخباري - يقدم موسم جدة 2022 العديد من الفعاليات والتجارب المشوقة لعشاق الترفيه في عروس البحر الأحمر جدة بداية من الفعاليات والأنشطة البحرية ونهاية بالتجارب الفنية والحفلات والفعاليات الفنية التي لا تتوقف وتمتع الملايين من الزوار منذ انطلاق المهرجان مطلع شهر مايو الماضي.





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حيث يواصل موسم جدة تقديم حزمة من الفعاليات والعروض الترفيهية المتنوعة للزوار في جميع مناطق الموسم، وذلك خلال الإجازة المطولة للمدارس، حيث حققت الفعاليات المقدمة مزيجاً من المخزون الترفيهي والثقافي والرياضي والفني، لتخلق حراكاً متنوعاً من الأنشطة والتجارب المشوقة التي شهدتها جدة؛ كحدثٍ استثنائي جذب العديد من السياح داخل وخارج المملكة.





الأكلات الشعبية الشهية في جدة التاريخية

وفي هذا السياق يستمتع الزوار بالأكلات الشعبية الشهية التي يمكن للزوار تذوقها في جدة التاريخية، حيث تشهد الأكلات الشعبية بمنطقة جدة التاريخية إقبالاً كبيراً من قبل زوار موسم جدة خصوصاً الزوار من خارج المملكة الذين يستهويهم تنوع الأكلات الشعبية، ويحرصون على تذوقها والتعرف على أنواعها.



أجمل الصور في جدة آرت بروميناد

ويمكن للزوار في جدة آرت بروميناد التمتع بالتقاط العديد من الصور الساحرة مع مجموعة من المجسمات الفنية التي تشكل أبعاداً ثقافية وبيئية وحضارية تأخذ بجمالها الزائر في رحلة بصرية مشوقة من تصميم الفنانين العالميين، عبرت عما بداخل الفنانين من إبداعات منقطعة النظير تحاكي جمالية المنطقة وهويتها البحرية الأصيلة.



سحر الأجواء الريفية في أحضان غوفالي

ومن أجل تجربة أكثر سعادة يمكنك أيضا التمتع بأجواء المتعة والترفيه في أحضان الوجهة السياحية الساحرة في غوفالي والتي أعلن موسم جدة عن إطلاقها مؤخرا.

فعاليات منطقة "غوفالي" تجمع بين الطابع الريفي والأجواء الجبلية؛ حيث تعد وجهة جديدة لزوار الموسم وبيئة جمالية لعشاق الهدوء والاسترخاء؛ حيث تتميز المنطقة باعتدال أجوائها ونسبة الرطوبة المنخفضة فيها.



ليلة الألعاب الارتجالية

يقدم بيت الكوميديا نخبة من فنانين التلفزيون والمسرح عروض الليالي الكوميدية والعاب الارتجال في موسم جدة على خشبة مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ابتداء من 23 وحتى 27 يونيو 2022

وتتضمن هذه الليالي عروض ستاند اب كوميدية والعاب ارتجال بالتفاعل مع الجمهور لصنع محتوى الألعاب التي يتخللها الكثير من الضحك.

اكس ريالتي

ومن أجمل التجارب التي يمكن الاستمتاع بها في فعاليات موسم جدة 2022 تأتي فعالية اكس ريالتي والتي توفر لعشاق الترفيه أجواء مثيرة.

وتشمل فعالية اكس ريالتي ٤ تجارب حماسية لألعاب حركة ومغامرات بتنقية VR حيث يستمتع الزوار برفقة من يحبون بتجربة حيّة يسيطر عليها الأدرينالين وروح المغامرة والإثارة.

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