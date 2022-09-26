5 قلاع تاريخية لا تفوتوا زيارتها في الإمارات

الوكيل الإخباري - تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بكونها واحدة من أجمل دول العالم التي توفر للزوار تجارب سياحية ممتعة وفعاليات لا حصر لها على مدار العام حيث تزخر دولة الإمارات بعشرات القلاع التاريخية التي أبت أن تخضع لسطوة الأيام ومرور الزمن وبقيت شامخة كشاهد عيان على عظمة المجتمع الإماراتي وتلاحم أبنائه وثراء إرثه الحضاري وتتجلى فنون العمارة المتنوعة في قلاع وقصور الإمارات التاريخية حيث تم استخدام فنون العمارة الإماراتية التراثية الأصيلة في تشييد هذه القلاع.

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قلعة الجاهلي

تقع قلعة الجاهلي في القسم الجنوبي الشرقي من مدينة العين بالقرب من متحف قصر العين حيث شُرع في بنائها في العام 1891 تحت حكم المغفور له الشيخ زايد الأول وانتهى بناؤها في العام 1898، وإلى جانب استخدامها للأغراض السكنية، شكلت القلعة موقعاً نموذجياً للأعمال العسكرية لكونها تقع على مقربة من مصادر المياه وتحيط بها الأراضي الخصبة للزراعة.

قلعة الفهيدي

تعبر قلعة الفهيدي بزوارها عقوداً من الزمن وتأخذهم إلى ماض مليء بالبطولات المحفورة في سجل هذا الوطن، حيث تعتبر القلعة التي شيدت عام 1787م لحماية مدينة دبي أقدم المباني القائمة فيها حتى الآن.

قلعة دبا الحصن

وتُعد القلعة من أهم الآثار في المدينة الموغلة في القدم، وقد دعمت المكتشفات الأثرية الحديثة ما ذكرته المراجع التاريخية عن "دبا" وتاريخها العريق، لتؤكد أنها من أقدم مدن الإمارات المأهولة منذ القدم، حيث كانت دبا معبراً لطرق التجارة الدولية، تعبرها القوافل التجارية من وإلى الجزيرة العربية والخليج العربي، فبنيت "قلعة دبا الحصن" لتكون منطلقاً لحماية المنطقة وسواحلها.





قلعة مصفوت

تقع القلعة عند الحافة الشمالية لمنطقة مصفوت على بعد 120 كيلومترا جنوب شرق مدينة عجمان، وقد بنيت من الحجارة والطين والخشب المحلي، وهي مكونة من حجرتين وبوابة واحدة، وفي أواخر عام 1940 رممت القلعة ذات الشكل البرجي بطلب من المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

قلعة فلج المعلا

شيدت القلعة في عام 1800م تقريباً بإمارة أم القيوين، وتتكون من بناء مربع الشكل ذي برجين، أحدهما في الجهة الشمالية الشرقية، والآخر في الجهة الجنوبية الغربية، وبداخله مجلس كبير تطل ردهاته على فناء داخلي، وبه العديد من أبراج المراقبة .

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