أربيل العراقية 'تغرق' بمياه فيضان كبير

الوكيل الاخباري - أفادت مصادر إعلامية عراقية، السبت، بحدوث فيضان كبير في أحياء مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في العراق، تسبب بغرق العديد من الطرقات وأضرار كبيرة في المرافق العامة والسيارات.

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وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مشاهد يمكن وصفها بـ"الكارثية" حيث اندفعت مياه الفيضانات في طرقات المدينة بقوة كبيرة وشلت الحركة.







وبحسب موقع "شفق نيوز" فقد غرقت العديد من الطرق الرئيسية شمالي المحافظة بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة.



وأشار المصدر، نقلا عن شهود عيان بأن مياه الأمطار قطعت الطريق الرئيس الذي يربط شارع 150 بأحد المجمعات السكنية الكبرى في المدينة بالإضافة إلى الكثير من المسارات.



وتسببت المياه بتعطل الكثير من السيارات ودخول المياه التي ارتفعت مناسيبها بشكل كبير إلى المنازل في عدد من الأحياء السكنية.



الجدير بالذكر، أن مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق، كانت قد أعلنت في وقت سابق، كميات الأمطار التي هطلت في الـ24 ساعة الماضية وأظهرت أن السليمانية كانت الأعلى بنسبة الهطول، حيث سجلت نسبة بلغت 11.5 ملم فيما سجلت محافظة دهوك أدنى نسبة.







المصدر : سبوتنك