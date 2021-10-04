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الإثنين، 04-10-2021 11:02 ص

أقصر بقرة في العالم تدخل موسوعة غينيس



الوكيل الاخباري - في بنغلادش، دخلت أقصر بقرة في العالم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهذه الخطوة جاءت متأخرة من القائمين على الموسوعة.

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وقالت شبكة "يورو نيوز" إن البقرة التي تسمى راني والتي كانت أقصر من أقصر بقرة مسجلة في الموسوعة، دخلت موسوعة غينيس لكن بعد موتها بعدة أسابيع.



وفي يوليو /تموز الماضي، توافد آلاف المواطنين في بنغلادش لرؤية البقرة راني التي اعتبروها أغرب بقرة على وجه الأرض، بسبب حجمها وقصر أرجلها، بعد تداول صورها وأخبارها بشكل واسع تحت اسم "البقرة القزم".

وقطع مواطنون في بنغلادش تجاوز عددهم 15 ألف مواطن، آلاف الأميال لالتقاط صورة تذكارية أو "سليفي" مع البقرة "راني" التي أكد مالكوها أنها أصغر بقرة في العالم.


وكان وزن البقرة في ذلك الحين يبلغ نحو 26 كغ وطولها 66 سم فقط، ويدعي مالكوها بأنها أقصر بحوالي 10 سم من أصغر بقرة مسجلة في موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، لكنها لم تدخل الموسوعة إلا مؤخرا بعد موتها بأسابيع.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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