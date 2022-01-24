أمريكا .. رجل شجاع يصارع دبا كاد أن يفتك بكلبه

الوكيل الاخباري - وجد رجل نفسه في موقع صعب بعد أن اضطر لخوض مواجهة غير متكافئة مع دب أسود مخيف كاد أن يفتك بكلبه الصغير.

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن والتر هيكوكس تعرض للعض والخدش أثناء قتاله المفترس القاتل في منزله في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا ليلة الأربعاء.



تُظهر لقطات كاميرا المراقبة هيكوكس وهو يقفز لدفع الدب الأسود للخارج بعد أن اقتحم شرفة منزله بقصد التهام كلب ألماني يبلغ من العمر 12 عاما، حوالي الساعة 7:30 مساء.



ثم قام هيكوكس بسحب مقعد لسد الفتحة ومنع الدب من الوصول إلى زوجته كيري روبينو هيكوكس، و3 كلاب أخرى داخل المنزل.



في الفيديو يمكن سماع الرجل وهو يصرخ: "كيري يا إلهي، لقد هوجمت من قبل دب".



المصدر : سبوتنك

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