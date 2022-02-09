أمريكا .. رد فعل رضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو منصة يوتيوب مقطع فيديو مؤثر لرضيع أصم في أمريكا يسمع صوت أمه لأول مرة بعد أن تم تثبيت سماعتين في أذنيه.

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وأشار ناشرو المقطع إلى أن الرضيع كان عمره وقت تصوير الفيديو 6 أشهر، وقد ولد وهو يعاني من ضعف السمع الحسي العصبي الثنائي.





وعقب تثبيت السماعتين في أذن الرضيع حاولت الأم جذب انتباهه بتوجيه بعض العبارات البسيطة له، فاستجاب الرضيع إلى حديث الأم وبدت على وجهه علامات الفرح والتأثر بالأصوات التي يسمعها لأول مرة في حياته.

المصدر : سبوتنك