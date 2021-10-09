أمريكا .. قرش يراوغ تمساحا عائما في المياه ويأخذ قضمة من جسده

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد مواجهة مثيرة بين سمكة قرش وتمساح.

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ويصوّر الفيديو القرش وهو يعضّ قدم التمساح بالقرب من رصيف في جزيرة هيلتون هيد في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية.





ورصد اللقطة، السائح الكوري كونلون، أثناء قضائه إجازة في المنطقة السياحية، الذي قال إنه عندما بدأ الحاضرون عند الرصيف بإلقاء الطعام لإطعام التمساح بدأت سمكة القرش في الدوران حوله.



وفي النهاية، اقتربت سمكة القرش من التمساح بدرجة كافية ثم هاجمته، ليصاب التمساح بالدهشة، قبل أن يعود إلى حالته الطبيعية.



ولم يستطع كونلون تحديد نوع القرش الذي هاجم التمساح، ولكن تشكل جزيرة هيلتون هيد موطن للعديد من أسماك القرش.



ووفقا لموقع "الجزيرة" على شبكة الإنترنت، فإن بعض أبرز أنواع أسماك القرش التي تسبح في المنطقة تشمل رأس المطرقة والأنف الحاد.

المصدر : سبوتنك

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