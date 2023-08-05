أنثى دب تسرق حقيبة لاعب غولف في كندا - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو لأنثى دب تسرق حقيبة من مضارب الغولف وتختفي بين الأشجار.

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كان جيروم جينياك يلعب جولة من الغولف في نادي ويستوود بلاتو قرب فانكوفر في كندا، لكن قررت أنثى دب المطالبة بملكية حقيبته التي كانت تحتوي على مضارب الغولف.



وقال جينياك إنه "لم يتمكن من استعادة تلك الأشياء. لسوء الحظ، كان قد اشترى مؤخرًا الحقيبة الجديدة".



وأضاف: "لم يكن هناك طعام في أي من حقائب الغولف، ولكن لسبب ما، اختارت حقيبتي لسحبها من العربة".

سبوتنيك