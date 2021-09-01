أنثى فيل في سريلانكا تضع توأما في حدث لم يتكرر منذ 80 عاما

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطات الحياة البرية في سريلانكا، أن أنثى فيل وضعت توأما يوم الثلاثاء، وهو حدث لم يتكرر منذ نحو 80 عاما.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم مركز بيناوالا لرعاية الأفيال، قوله إن "أنثى الفيل سورانجي البالغة من العمر 25 عاما وضعت التوأم الذكرين في المركز الواقع بوسط البلاد".



وأوضح المتحدث أن "والدهما هو باندو البالغ من العمر 17 عاما هو أيضا نزيل في المركز".



وأظهرت لقطات فيديو الصغيرين يقفان بجوار أمهما ويلتهمان أوراق الشجر.







وقال خبراء الأفيال في سريلانكا إن آخر مرة وضعت فيها أنثى فيل مستأنسة توأما في البلاد كان في عام 1941.



وتأسس مركز بيناوالا، وهو واحد من أكبر مناطق الجذب السياحي في سريلانكا، عام 1975 لرعاية الأفيال البرية التي تحتاج للإنقاذ أو العلاج من الإصابات.



وهناك ما يقرب من 7500 من الأفيال البرية في سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.







المصدر : سبوتنك