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الثلاثاء، 26-10-2021 10:39 ص

إعصار ضخم يضرب ولاية أمريكية مسببا خسائر بالغة



الوكيل الاخباري - نشرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية لولاية كانساس الواقعة جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، تغريدة حذرت فيها المواطنين من إعصار ضخم ضرب الولاية فجر الاثنين.

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وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من احتمالية استمرار الإعصار لعدة أيام قادمة، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين منازلهم.

 



وبحسب ما نشرت صحيفة "fox4kc" الأمريكية، فإن الإعصار بدأ بدرجات حرارة منخفضة، وبدأت ترتفع ببطء في فترة ما بعد الظهر، حيث تآكل الغطاء السحابي في جميع أنحاء المنطقة.

 



ويعتبر الإعصار هو الأكبر منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وستزداد الرياح يوم الثلاثاء، وسيؤدي ذلك إلى زيادة فرص هطول الأمطار والعواصف الرعدية في منتصف الأسبوع.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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