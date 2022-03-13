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الأحد، 13-03-2022 03:55 م

إنجلترا .. ولادة نادرة لحمل بخمسة قوائم



الوكيل الاخباري - شهدت مزرعة بمقاطعة نورثمبرلاند في شمال شرق إنجلترا، مؤخرا، ولادة نادرة لحمل بخمسة قوائم.

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وقالت هيذر هوغارتي، إنها صدمت عند مشاهدتها للحمل المولود حديثا، لامتلاكه خمسة قوائم.

 



ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن هوغارتي قولها: "الحمل المميز يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض".


وأضافت هوغارتي: "شاهدت حيوانات ولدت بإعاقات في مزرعتنا، ولكنها المرة الأولى التي أرى فيها حملا بمثل هذه الحالة".

وتابعت: "تسجل حالة واحدة بين كل مليون ولادة بالنسبة للأطراف الزائدة، وقد يتطلب الأمر أحيانا إخضاع المولود لجراحة بغرض إزالة الساق الإضافية إن كانت تعيق حركة الحيوان".

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

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