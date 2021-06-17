إنشاء منزل على طريقة لعبة المكعبات ليغو في المانيا

الوكيل الاخباري - يحتاج إنشاء منزل إلى الكثير من الوقت والجهد لتجهيز المواد الإنشائية اللازمة وتجميعها، وفقا للتصميم المطلوب، خاصة إذا كان مصدر الحصول على مواد البناء اللازمة يقع على مسافة بعيدة من موقعك.



لكن في بعض الأحيان، يكون هناك حاجة ملحة لبناء منزل صغير في أسرع وقت ممكن، وهو ما يجعل بعضهم يبحث عن وسائل أخرى للبناء غير الوسائل التقليدية، التي تستغرق وقتا طويلا.



ومن هذه الوسائل، ما توصلت له شركة ألمانية، تمكنت من تصنيع لبنات على شكل مكعبات لعبة "ليغو" التي يستخدمها الأطفال في بناء أشكال إنشائية مختلفة.

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Building a house like a Lego one? This is now possible thanks to this start-up in Germany. pic.twitter.com/YKDzD2FxTN June 17, 2021



وتوفر تلك الطريقة وقتا كبيرا، لأنه يمكن أن تستخدم في بناء منزل صغير بطريقة بسيطة دون الحاجة إلى وسائل البناء التي تحتاج إلى وقت مثل الإسمنت، لأنها تعتمد على تشابك لبنات البناء مع بعضها بعضًا بفضل مجموعة من النتوءات والفتحات، التي تتداخل عند رصها بطريقة صحيحة، أيا كان شكلها.



ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد بعض جوانب العمل في منزل يتم إنشاؤه باستخدام هذه التقنية البسيطة.



وتتميز هذه اللبنات بأنها لا تحتاج إلى أي مواد بناء لتجميعها، كما أنه يمكن بناؤها بأشكال مختلفة، وإنشاء منزل مساحته 100 متر، في أسبوع واحد فقط.





المصدر : سبوتنك