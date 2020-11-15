الأحد 15-11-2020
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الأحد، 15-11-2020 02:42 م

اختراع مدهش يحول الطيور إلى عمال نظافة.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ تصميم آلة بسيطة موضوعة في مكان مفتوح بشكل يجذب الطيور إليها يمكنها منح الطائر الغذاء عندما يضع بداخل فتحة خاصة زجاجة فارغة أو غطاء أو أي شيء من المتعلقات التي يتم إلقاؤها في سلة المهملات.

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المصدر : سبوتنيك 

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