السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 11:14 ص

استخدام قوارب لإنقاذ عالقين بسبب فيضانات في فلسطين.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحظة انقاذ طواقم الإطفاء والإنقاذ عالقين بسيول وفيضانات فلسطين جراء الأمطار التي هطلت، وقد واستخدموا قوارب مطاطية بشكل طارئ.

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المصدر : سبوتنيك

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