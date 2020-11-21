استخدام قوارب لإنقاذ عالقين بسبب فيضانات في فلسطين.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحظة انقاذ طواقم الإطفاء والإنقاذ عالقين بسيول وفيضانات فلسطين جراء الأمطار التي هطلت، وقد واستخدموا قوارب مطاطية بشكل طارئ.
فيضانات جراء مياه الأمطار الغزيرة بالداخل الفلسطيني المحتل pic.twitter.com/OnVba1rZ9Y— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 21, 2020
المصدر : سبوتنيك
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