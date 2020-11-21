استخدام قوارب لإنقاذ عالقين بسبب فيضانات في فلسطين.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحظة انقاذ طواقم الإطفاء والإنقاذ عالقين بسيول وفيضانات فلسطين جراء الأمطار التي هطلت، وقد واستخدموا قوارب مطاطية بشكل طارئ.

اضافة اعلان



المصدر : سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



