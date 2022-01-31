اصطدام طائرة شحن صينية بعربات الأمتعة

الوكيل الاخباري - اصطدمت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية بعربات الأمتعة في مطار أوهير الدولي في شيكاغو خلال العاصفة الثلجية التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضي.

اضافة اعلان



ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" لقطات سجلتها كاميرات المراقبة بالمطار حين اصطدمت طائرة شحن جامبو بعربات الأمتعة الموجودة بالقرب من المدرج خلال تحرك الطائرة ببطء.



@JacdecNew pic.twitter.com/RyYQhBFPM9 #Ongoing : a China Airlines Cargo B-747 [B-18715] is damaged in an incident in Chicago (US). Aircraft was taxiing at O'Hare, at night in snowy weather, when it collided with a container. Pictures show damage to the #2 engine. Updates when possible. Source @DonBlock7 January 29, 2022

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع قبل الساعة 6:30 صباحا بقليل، حيث انزلقت طائرة الشحن عبر المدرج المغطى بالثلوج ما أسفر عن تحطم العربات.وأفادت قناة "فوكس 32" إن أحدا لم يصب بأذى لكن ضررا لحق بأحد محركات الطائرة، فيما لم تتوفر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

المصدر : سبوتنك