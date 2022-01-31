اصطدام طائرة شحن صينية بعربات الأمتعة

الوكيل الاخباري - اصطدمت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية بعربات الأمتعة في مطار أوهير الدولي في شيكاغو خلال العاصفة الثلجية التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضي.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" لقطات سجلتها كاميرات المراقبة بالمطار حين اصطدمت طائرة شحن جامبو بعربات الأمتعة الموجودة بالقرب من المدرج خلال تحرك الطائرة ببطء.
#Ongoing: a China Airlines Cargo B-747 [B-18715] is damaged in an incident in Chicago (US). Aircraft was taxiing at O'Hare, at night in snowy weather, when it collided with a container. Pictures show damage to the #2 engine. Updates when possible. Source @DonBlock7, @JacdecNew pic.twitter.com/RyYQhBFPM9— Air Disasters #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) January 29, 2022
المصدر : سبوتنك
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