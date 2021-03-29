اكتشاف سبب عدم قدرة نوع محدد من الأرانب على القفز

الوكيل الاخباري - لا يمكنك أن ترى كل يوم كيف يقف الأرنب على رجليه الأماميتين فقط ويبدأ في المشي عليهما، سترى ذلك اليوم.



للأسف، كل هذه الألعاب البهلوانية ليست دليل حياة جيدة. الحقيقة هي أن هذه الأرانب التي تنتمي إلى سلالة نادرة جدا من "سوتور دو ألفورت" لديها تغيرات مرضية في جين RORB، الذي يؤدي بعض الوظائف المهمة (ومع ذلك ليس من الواضح تماما) في الخلايا العصبية للحبل الشوكي.



اضافة اعلان







لذلك، فإن أرانب ألفورت، من حيث المبدأ، لا يمكنها القفز. لا تستطيع أدمغتهم ببساطة تنسيق حركات أرجلهم الخلفية للقفز.



في هذه الحالة، تعمل الأطراف الأمامية كما ينبغي. اتضح أن المشي على قدميه الأماميتين أسهل من القفز على رجليه الخلفيتين.



السبب وراء هذه الظاهرة أصبح معروفا من خلال دراسة مشتركة لعلماء برتغاليين وسويديين وهو "جين RORB". لقد قارنوا أرانب سوتور دي ألفورت مع الأرانب الأخرى الأكثر شيوعا ودرسوا جينات 52 نسلا.



أظهرت الدراسة أن لدى الأرانب التي لم تستطع القفز طفرة في جين RORB.



من الناحية النظرية، يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في المستقبل في فهم طبيعة أمراض الحبل الشوكي الأخرى.



المصدر : سبوتنك



