الأميران ويليام وهاري يتحدثان سوياً في جنازة جدهما

الوكيل الاخباري - منحت مراسم جنازة الأمير فيليب حفيديه الأميرين ويليام وهاري أول فرصة للحديث معا علنا بعد الحديث عن خلافات وقعت بينهما مؤخراً.

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ففي نهاية الجنازة توجه الأمير هاري، الذي حضر من الولايات المتحدة للمشاركة فيها، نحو شقيقه ويليام وزوجته كيت وتحدث معهما.



وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الشقيقان علنا منذ أن أجرى هاري وزوجته ميغان مقابلة، أحدثت دويا هائلا، مع المذيعة أوبرا وينفري، الشهر الماضي.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو تلفزيونية كيف تحدث الأميران الشقيقان ويليام (38 عاماً) وهاري (36 عاماً) نجلا الأمير البريطاني تشارلز، حديثاً معاً عقب مراسم تشييع جنازة جدهما الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا.



وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد تحدث هاري في البداية مع زوجة ويليام، كيت ميدلتون (39 عاماً) عند بوابة قلعة وندسور.



وبعد ذلك انتظرهما ويليام ليسير الثلاثة معاً، يتوسطهم هاري، في محيط القلعة، حيث تحدث هاري وويليام في أثناء السير.



في حين تابع الكثيرون جنازة الأمير فيليب التي انطلقت بنقل نعشه من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج، كانت الأعين تنظر إلى الأمير هاري الذي ظهر للمرة الأولى، السبت، علناً مع عائلته منذ انسحابه من النظام الملكي، وظهر إلى جانب أخيه الأكبر الأمير ويليام.



ومشى أولاد الأمير الراحل الأربعة تشارلز وآن وأندرو وإدوارد خلف النعش بعد تأدية الحرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه ويليام وهاري.





المصدر : العربية