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السبت، 10-04-2021 02:36 م

الإمارات تعلن عن اسم أول رائدة فضاء عربية



الوكيل الاخباري - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اختيار رائدي فضاء إماراتيين جدد، من بينهم فتاة، لتكون أول رائدة فضاء عربية.

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ونشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر" أعلن فيها عن اختيار رائدي فضاء جديدين.


هما نورا المطروشي ومحمد الملا، لتصبح المطروشي أول رائدة فضاء عربية.

 


وجاء في التغريدة "نعلن بحمدالله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهم أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي ومحمد الملا ... تم اختيارهم من بين أكثر من 4000 متقدم .. وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم .. ونعول عليهم لرفع اسم الامارات في السماء.".

يذكر بأن أول رائد فضاء إماراتي، هو هزاع المنصوري (36 عاما)، الحاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14عاما في الطيران الحربي.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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