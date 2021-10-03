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الأحد، 03-10-2021 01:27 م

السيول تجرف أشخاصا في أحد الأودية العُمانية



الوكيل الاخباري - تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق احتجاز السيول لمجموعة من الأشخاص، في أحد الأودية في سلطنة عمان.

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ونشرت قناة "العربية - سلطنة عمان" تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق محاصرة المياه من كل اتجاه لمجموعة من الاشخاص، في وقت يحاولون السير في مجموعة واحدة قبل أن تجرفهم المياه بعيدا.

 



المصدر : سبوتنك

 

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