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الثلاثاء، 11-05-2021 11:26 ص

الصين .. ألف روبوت تعمل معا في 'المستودع الذكي'



الوكيل الاخباري - أصبح الاعتماد على الروبوتات في تنفيذ المهام التجارية يتزايد باستمرار، خاصة في قطاعات الشحن والتفريغ، التي توفر فيها الروبوتات دقة كبيرة وكفاءة عالية تمكنها من تنفيذ مهام متنوعة في وقت قياسي مقارنة بالاعتماد على العنصر البشري.

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وتتنوع أشكال الاعتماد على الروبوتات وفقا لطبيعة المهام المطلوب تنفيذها، سواء كانت في أماكن مفتوحة أو داخل مساحات محددة مثل مستودعات البضائع.


ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشاهد مدهشة لاستخدام أعداد ضخمة من الروبوتات التي تقوم بمهام شحن وتوزيع البضائع في مستودع شركة التجزئة الصينية العالمية "علي بابا".

 

 


وقالت الشبكة إن المستودع الذي يطلق عليه "مستودع على بابا الذكي" مصمم بنظام الذكاء الاصطناعي ويتم توزيع حركة الروبوتات وفقا لنظام دقيق يمكن كل منها من حمل طرود يصل وزنها إلى نصف طن وتوزيعها وفقا لما تحصل عليه من بيانات من المشغلين.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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