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الثلاثاء، 15-06-2021 02:12 م

الصين تختبر طائرة مسيرة كبيرة الحجم



الوكيل الاخباري - انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لطائرة صينية مسيرة شبيهة بالطائرة الروسية "أن 2" تحلق في السماء وقامت بعد رحلة لها بالهبوط عن طريق التحكم عن بعد في إحدى المطارات العسكرية الصينية.

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وأظهر المقطع عملية إعداد الطائرة واختبارها من قبل الخبراء في الجيش الصيني وتعد هذه الطائرة الصينية التي تسمى " فيهونغ 98" شبيهة ومطابفة لطائرة "أن 2" الروسية القديمة.


وتقوم الصين باختبار الطائرة بدون إشراك الطيارين، وذلك من خلال ابتكار برنامج يعطي فرصة للتحكم عن بعد بالطائرات الصغيرة والكبيرة.


ونجح الخبراء الصينيون بتسيير الطائرة عبر برنامج التحكم البعيد، بالإضافة إلى نجاح عملية الهبوط التي تعد المرحلة الأصعب.


يذكر أن الطائرة الصينية " فيهونغ 98" استخدمت للمرة الأولى عام 2018 بعد أن نالت الصين الموافقة الرسمية الروسية بإنتاج هذا الطراز من الطائرات المشابهة للطائرة الروسية "أن 2". 


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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