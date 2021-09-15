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الأربعاء، 15-09-2021 01:42 م

الصين تعرض روبوت الباندا في جناحها بإكسبو دبي



الوكيل الاخباري – عرضت شركة "UBTECH"، أخيرا، "روبوت الباندا" في مؤتمر الروبوت العالمي 2021 في بكين، مما مهد الطريق لظهوره في جناح الصين خلال معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل.

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تم تصنيع الروبوت، الذي يبلغ ارتفاعه 1.3 مترا ووزنه 63 كيلو غراما، خصيصا لجناح الصين في معرض "إكسبو 2020" في دبي.


يمكن للوجه الأسود والأبيض جنبا إلى جنب مع السلوك الممتع والجذاب أن يجذب انتباه محبي الروبوتات والمشترين في جميع أنحاء العالم.


ويحتوي "روبوت الباندا" على أحدث التقنيات الأصلية المستخدمة في روبوت خدمة Walker البشري. ويهدف الروبوت إلى إظهار روح UBTECH Robotics للعالم.

 

 

وسيظهر الروبوت لأول مرة كسفير للسلام والصداقة وسيكون بمثابة دليل لجناح الصين.

 

وسيعرض في جناح الزراعة الذكية والمنتجات والحلول المستدامة. في الوقت نفسه، سيضم المعرض فن الخط والتاي تشي والفنون والممارسات الصينية التقليدية الأخرى، بالإضافة إلى إنجازات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يدل على اندماج الثقافة التقليدية الصينية مع عصر المعلومات الجديد.



 

المصدر : سبوتنك

 

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