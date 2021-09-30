الصين .. سيارات تتحرك داخل نفق منحدر على ارتفاع 1700 متر

الوكيل الاخباري - يظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" جانبا من نفق طوله نحو 1250 مترا يخترق أحد الجبال في الصين.



ويرصد الفيديو لحظات عبور السيارات داخل النفق المنحدر، الذي يخترق قلب الجبل على ارتفاع نحو 1700 متر من سطح الأرض، ليربط قرية صينية معزولة بالعالم الخارجي.

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ويقع النفق في إحدى قرى محافظة هينان الصينية وتم حفره من قبل السكان المحليين ليربط القرية بباقي المناطق الأخرى عبر جبال تايهانغ، التي يمر خلالها.



Guoliang Tunnel was carved out of the cliff at an elevation of 1,700 meters by local villagers in the Taihang Mountains, C China's Henan Province. The 1,250-meter-long road connects the once-isolated village to the outside world. pic.twitter.com/gyl5226Gkh September 30, 2021

المصدر : سبوتنك

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