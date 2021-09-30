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الخميس، 30-09-2021 10:01 ص

الصين .. سيارات تتحرك داخل نفق منحدر على ارتفاع 1700 متر



الوكيل الاخباري - يظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" جانبا من نفق طوله نحو 1250 مترا يخترق أحد الجبال في الصين.

ويرصد الفيديو لحظات عبور السيارات داخل النفق المنحدر، الذي يخترق قلب الجبل على ارتفاع نحو 1700 متر من سطح الأرض، ليربط قرية صينية معزولة بالعالم الخارجي.

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ويقع النفق في إحدى قرى محافظة هينان الصينية وتم حفره من قبل السكان المحليين ليربط القرية بباقي المناطق الأخرى عبر جبال تايهانغ، التي يمر خلالها.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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