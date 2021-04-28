العثور على سائح ألماني تاه في غابات الأمازون

الوكيل الاخباري - عثر الجنود الكولومبيون على سائح ألماني قضى 7 أيام في غابات الأمازون بعد أن اختفى في 13 أبريل خلال زيارته محمية للسكان الأصليين في منطقة بوتومايو جنوب غرب كولومبيا.

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وفي مقطع فيديو التقطته القوات الكولومبية يخبر السائح دانيال فلوريان الذي يبدو مشوش الذهن وجافا أنه "ليس في حالة جيدة".



قال فلوريان: "لقد أكلني البعوض والنمل ولم يكن لدي معدات جيدة، ولذلك قضيت سبعة أيام في منطقة الأمازون".



ونُقل فلوريان إلى مستشفى مدينة موكوا بوتومايو لتلقي العلاج من الجفاف والعديد من الكدمات والآفات التي عانى منها أثناء تواجده بمفرده في الغابة.

المصدر : روسيا اليوم