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الأحد، 31-01-2021 12:41 م

الفلفل الأحمر الحار.. كندي يلتهم الوجبة المستحيلة!



الوكيل الاخباري - المعروف أن هناك أشخاصا يستطيعون تناول الفلفل الأحمر الحار، ولكن بأي سرعة؟ وماذا عن تناول عدة رؤوس من الفلفل الأحمر، المعروف بأنه الأكثر حرا بين أنواع الفلفل الحار؟

في منطقة لندن بأونتاريو الكندية، نجح مايك جاك في تناول 3 رؤوس فلفل أحمر حار من فصيلة "كارولينا ريبر" في أقل من 10 ثوان، وتحديدا خلال 9.72 ثانية، ليحطم بذلك الرقم القياسي العالمي لأسرع وقت لتناول 3 رؤوس فلفل أحمر، والذي تقول موسوعة غينيس للأرقام القياسية إنه الأكثر حرا بين الفلفل.

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وتم نشر فيديو للكندي جاك وهو يتناول هذا الفلفل الأحمر على صفحة موقع غينيس للأرقام القياسية في فيسبوك الأربعاء الماضي، رغم أن جاك تمكن من تحقيق ذلك يوم 21 نوفمبر الماضي.

الجدير بالذكر أن موسوعة غينيس صادقت على فلفل "كارولينا ريبر" كأكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم في عام 2017.

وتقول موسوعة غينيس إن الفلفل الحار يوفر في المتوسط 1.5 مليون وحدة سكوفيل الحرارية، وهي مقياس قوة وشراسة المذاق الحار للفلفل الحار الذي وضعه الكيميائي الأميركي ويلبر سكوفيل عام 1912.

ووفقا لموسوعة غينيس، فإن متوسط حرارة فلفل الهالبينو تتراوح بين 2500 إلى 8000 وحدة سكوفيل، بحسب ما ذكر موقع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
والكندي جاك مألوف في عالم الأرقام القياسية العالمية، لأنه سبق أن حطم ثلاثة منها، جميعها تتعلق باستهلاك الفلفل الحار، وفقا لموسوعة غينيس.

وكان جاك حطم أول رقم قياسي له في يناير 2019، عندما حقق أسرع وقت لتناول 3 رؤوس فلفل حار من فصيلة "بوت جولوكيا" الحار، وسجل ذلك خلال 9.75 ثانية.

أما رقمه القياسي الثاني، فسجله لاستهلاك أكبر عدد من فلفل "بوت جولوكيا" الحار، أو "فلفل بوتان الحار" المعروف أيضا باسم "الفلفل الشبح"، في دقيقة واحدة، والذي حققه في 2 مارس 2019، عندما تناول 97 غراما.
والرقم القياسي الثالث حققه عندما حطم الرقم القياسي في استهلاك ذات الفلفل الحار في دقيقتين في 29 فبراير 2020.

وتبلغ حرارة فلفل "بوت جولوكيا" ما يزيد قليلا على 800 ألف وحدة سكوفيل، وهو قوي بما يكفي للجيش الهندي لاستخدامه كعنصر في قنبلة يدوية تستخدم لشل حركة الأعداء، وفقا لموسوعة غينيس.

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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