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الأحد، 09-01-2022 11:31 ص

المكسيك .. سحلية ضخمة تسقط داخل مسبح في فندق وتخيف النزلاء



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود سحلية ضخمة داخل مسبح في فندق في المكسيك وسط النزلاء.

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وقال ناشرو الفيديو إن السحلية كانت قد سقطت من على شجرة إلى داخل المسبح ما تسبب في فزع النزلاء داخل المسبح، الذين هرعوا إلى خارج المسبح.

 



يشار إلى أنه تم التقاط هذا المقطع في مدينة بويرتو فالارتا السياحية المكسيكية، ولم تتسبب السحلية في إصابات بين النزلاء، حيث هرعت هي الأخرى إلى خارج المسبح.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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