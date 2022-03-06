الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

تداول عقاري بقيمة 343 مليون دينار خلال كانون الثاني الماضي في الأردن

منظمة الصحة العالمية: تعرض المراكز الصحية في أوكرانيا للهجوم

نسبة التسجيل على منصة دعم الكهرباء أقل من 40% والتسجيل مستمر

وفيات الأحد 6-3-2022

رفع قيود كورونا ..أول صلاة فجر دون تباعد في المسجد الحرام - فيديو

مركز الأزمات يُحذر خلال المنخفض الجوي

الصين تحدد أدنى هدف للنمو الاقتصادي منذ 3 عقود

الرئيس التونسي يعتزم إصدار مرسوم جديد لمواجهة غلاء الأسعار

صحف عالمية: أزمة الغاز تهدد أوروبا

شعبة المخابز تعلق على زيادة أسعار الخبز في مصر

الأحد، 06-03-2022 09:48 ص

الهند .. حصان يلاحق سيارة إسعاف بعد أن حملت شقيقته



الوكيل الاخباري - تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر حصانا يلاحق سيارة إسعاف لمسافة طويلة بعد أن حملت شقيقته المريضة.

اضافة اعلان


وقالت قناة " NDTV" إن الواقعة حدثت في مدينة أودايبور الهندية، حيث ظل الحصان يركض خلف سيارة الإسعاف لمسافة 8 كيلومترات محاولا الوصول إلى شقيقته المريضة.

 



أبطأ سائق سيارة الإسعاف السرعة قليلا فتمكن الحصان من اللحاق بالسيارة، الأمر الذي يبدو أنه منحه بعض الاطمئنان على شقيقته، في مشهد مؤثر حاز إعجاب الكثيرين.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
mariupol-650_650x400_51425218886

أعمال نهب وسرقة أحد المتاجر في ماريوبل الاوكرانية

6Kxe-GjMs5U

عاصفة رملية تلون سماء الكويت بالبرتقالي

maxresdefault

لحظة سقوط شاحنة في النهر بولاية ماساتشوستس الأمريكية

Untitled-design-84-compressed

بأقصى سرعة.. لحظة اقتحام دراجة نارية لمتجر في فيتنام

54800591-0-image-a-3_1646136868021

جورجيا .. هجوم قطيع من الأبقار على منزل سيدة بعد هروبهم من مزرعة

621f3cd64c59b724b60c7409

فيديو متداول لمسافر تايلاندي في أول رحلة مباشرة إلى السعودية

أخبار متعلقة
de2fa72a-3cbd-4fc4-a21b-855cad953177_16x9_1200x676

شاهد لأول مرة غيوم المريخ تتحرك على ارتفاع 80 كيلومترا

Robot-1-850x560

روبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب بكين

620e3c2f423604193950ee5d

بسبب عبارة مكتوبة على كمامته.. طرد راكب من طائرة أمريكية!

iStock-524907632

ماعز تتجول داخل قاعة محكمة في لبنان

_96974103_gettyimages-cheetah

فهد يحلق عاليا في إحدى حدائق الحيوان

6208e4f14c59b72bf977004a

الهند .. أم تخاطر بابنها لاستعادة ردائها وترفعه بالملاءة من الطابق التاسع للعاشر