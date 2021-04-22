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الخميس، 22-04-2021 12:49 م

بحمولة 8 أشخاص.. شاهد سرعة ومرونة حركة هليكوبتر أميركية



الوكيل الاخباري - أظهرت هليكوبتر سيكورسكي طراز S-97 Raider خفة حركة ومرونة ومناورة وسرعة مميزة خلال رحلتين تجريبيتين للجيش الأميركي في ترسانة ريدستون في هنتسفيل بألاباما، بحسب ما نشره موقع New Atlas.

وقام طياران هما كريستيان كوري وبيل فيل، بقيادة المروحية خلال الرحلتين التجريبيتين لتنفيذ مناورات منخفضة المستوى وجولات عالية السرعة الأسبوع الماضي.

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كما ترشح شركة سيكورسكي هليكوبتر S-97 Raider لتصبح طائرة برنامج طائرات الاستطلاع الهجومية المستقبلية FARA في إطار مبادرة الرفع العمودي المستقبلية FVL للجيش الأميركي.


وتعتمد هليكوبتر S-97 Raider على تقنية X2 الخاصة بطائرات شركة سيكورسكي، التي تستخدم مراوح رئيسية متحدة المحور صلبة متغيرة السرعة والتي يمكن أن تميل بشكل مستقل عن بعضها البعض إلى جانب مروحة دافعة متغيرة السرعة لتحسين السرعة الأفقية، والتأرجح، والقدرة على المناورة منخفضة السرعة.

 

كما توظف هليكوبتر S-97 Raider مشغلات ديناميكية مضادة للاهتزاز.


حمولة 8 أشخاص


كما يمكن لهليكوبتر S-97 Raider حمل طاقم مكون من شخصين متجاورين، بالإضافة إلى ما يصل إلى ستة ركاب. يدعم الـRaider نفس المحرك التوربيني YT706، إنتاج جنرال إلكتريك، والمستخدم في مروحية بلاك هوك MH-60M، بقوة 2600 حصان (1900 كيلو وات)، مما يمنحها سرعة إبحار تبلغ 410 كم / ساعة ومدى 570 كم مع حمولة أسلحة خارجية. ومن المرجح أن يشتمل التسلح القياسي على مدفع رشاش من عيار 0.5 وسبع جولات صاروخية.

وتم تصميم هليكوبتر S-97 Raider أيضًا لتزويد القادة بتدفق من بيانات الصيانة والتشخيص الذاتي، الذي يتيح توفير معلومات قوية حول عدد طائرات الهليكوبتر، التي ستكون متاحة وجاهزة للمهام في أي وقت.

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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