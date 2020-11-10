الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 12:12 م

بخفة ومهارة.. راكب أمواج يهرب من سمكة قرش قاتلة بشاطئ أسترالي



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ راكب أمواج يحاول تفادي سمكة قرش كبيرة قاتلة على بعد أقدام أسفل قدمه خلال السباحة على اللوح التزلج الخاص به بأحد شواطئ مدينة سيدني بأستراليا.

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المصدر : اليوم السابع 

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