بدقة عالية.. طفله في السابعة من عمرها تجسد حركات بروس لي

الوكيل الاخباري - اكتسبت طفلة رياضية في الصين، شعبية كبيرة بعد أن بدأت والدتها بنشر مقاطع فيديو من تمارين ابنتها على الإنترنت.

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وتعرف الطفلة "يانغ زيخوان" البالغة من العمر 7 سنوات بأداء حركات مثيرة ومذهلة. كما تقوم بشقلبات في الهواء بسهولة لا تصدق ودون أي مشاكل.







وبحسب والدتها، بدأت الفتاة ممارسة فنون الدفاع عن النفس في سن الثالثة بفضل أفلام الأسطورة بروس لي. أثناء مشاهدة الأفلام، كررت حركات الشخصيات الرئيسية.



هذا وتحظى فيديوهات الفتاة بمتابعة آلاف المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

