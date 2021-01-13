الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 13/1/2021

مسؤولان طبيان يعبران عن تفاؤلهما حيال إجراءات التطعيم في المملكة

الاقتصاد الرقمي ينشئ منصة سهلة للتسجيل لأخذ لقاح كورونا - رابط

صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

أول تصريح لوزير الصحة خلال حملة اعطاء مطاعيم كورونا

وفيات الأربعاء 13/1/2021

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

التصويت النيابي على الثقة بالحكومة اليوم

انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الأربعاء، 13-01-2021 09:39 ص

بريكست يتسبب بمصادرة شطائر سائق بريطاني



الوكيل الاخباري - تعرض عدد من المسافرين المتوجهين من المملكة المتحدة إلى هولندا لموقف لم يعتادوا عليه لفترة طويلة، تمثل في مصادرة عدد من المواد الغذائية التي كانت بحوزتهم، من قبل موظفي الحدود على الحدود الهولندية.

اضافة اعلان

تعرض المسافرون إلى مصادرة ما كان بحوزتهم من لحوم ومواد غذائية تمت صناعتها في بريطانيا.

 


وأوضح موظفو الحدود بأن هذه الإجراءات من ضمن ما يتم اتباعه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شارحين للمسافرين الإجراءات الجديدة.


ومن ضمن المسافرين سائق تمت مصادرة شطائر كان قد أعدها لنفسه ليتناولها على الطريق، وطلب من موظفي الحدود على الأقل إعطاءه قطع الخبز في الوقت الذي رفضوا طلبه.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1046911008_36_-1_1276_1216_309x303_80_0_0_fb7d4a7dc2cb2b45f5f4a4901ffafada (Custom)

كلب يهاجم لبؤة بكل شجاعة ويجبرها على التراجع.. شاهد

c328318254af4c239099d35cbe5355fe

جامعة صينية تحول الثلوج إلى لوحة فنية ضخمة

Capture

ظاهرة طبيعية مدهشة بإحدى الشواطئ الصينية

c1e8be5a99841c18b47d4f53fbbc7d5e

مراسلة قناة أمريكية تنهار في نوبة بكاء خلال بث مباشر

37884312-9136209-image-a-19_1610406255550

لقطة مرعبة لـ أنثى العنكبوت الذئب تحمل العشرات من صغارها على ظهرها

بابلا (Custom)

ردة فعل طريفة لطفل روسي يأكل الليمون