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الأربعاء، 10-03-2021 10:32 ص

بولندا تدرب الكلاب للكشف عن مصابي كوفيد-19



الوكيل الاخباري - قال التلفزيون البولندي، الثلاثاء، إن السلطات تخطط لاستخدام كلاب مدربة للكشف عن مصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وقال التلفزيون إن الكلاب الأولى المزمع استخدامها تبدأ دورة تدريب على الكشف عن مصابين بمرض "كوفيد-19" في المطارات، مدتها ثمانية أسابيع.


ومن المقرر أن يجري تدريب الكلاب تحت إشراف علماء من جامعة فروتسلاف، وأن العملية ستتم باستخدام عينات بيولوجية مأخوذة من مرضى مصابين بعدوى كورونا وأشخاص سالمين ومتعافين من المرض.


وتم تشكيل مجموعة التدريب الأولى من الكلاب من سلالتي كوكر سبانيل البريطاني ولابرادور.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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