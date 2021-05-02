بيع أنبل رقم للوحة سيارة في دبي بـ10 ملايين دولار‎

الوكيل الاخباري - بيع رقم لوحة سيارة في إمارة دبي بمبلغ 38 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 10,345,484 دولار أمريكي، دعما لحملة خيرية.

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وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء السبت، بأنه تم بيع "أنبل رقم" للوحة مركبة في دبي، وهو "9 AA" بمبلغ 38 مليون درهم؛ ما يعادل 10,345,484 دولار أمريكي، ضمن مزاد للأرقام المميزة للوحات المركبات، فيما لم يُكشف عن شخصية المشتري للرقم المميز.

#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/5S5xeNcSHM بيع "أنبل رقم" للوحة مركبة في دبي 9 AA بمبلغ 38 مليون درهم ضمن مزاد للأرقام المميزة ولوحات المركبات، الليلة، دعماً لحملة #100_مليون_وجبة May 1, 2021

ويأتي بيع الرقم المميز دعما لحملة توزيع 100 مليون وجبة، في عشرين دولة خلال شهر رمضان، أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مع بداية الشهر الكريم.

المصدر : سبوتنك



