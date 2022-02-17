تايلاند .. لحظة سقوط شجرة أمام سيارة منطلقة على طريق سريع

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط شجرة ضخمة أمام سيارة منطقلة على طريق سريع في تايلاند.

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ويظهر الفيديو لحظة مروعة لسقوط الشجرة وما زاد الأمر سوءا أن الواقعة حدثت ليلا ما جعل سائق السيارة لا ينتبه إلا بعدما كاد يصطدم بها.







ونجح سائق السيارة في اللحظات الأخيرة في إيقاف السيارة قبل أن تحدث الشجرة، التي سقطت أمامه فجأة، أضرارا بالغة في سيارته.

المصدر : سبوتنك