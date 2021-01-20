تحرير إطفائي في سيبيريا من الدرع الجليدية

الوكيل الاخباري - تشهد حاليا عاصمة جمهورية ياكوتيا الواقعة في أقصى شمال شرق روسيا صقيعا قارسا حيث نزلت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.

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إلا أن كل خدمات المدينة تستمر في عملها ومساعدة السكان المحليين.

وبينها خدمة الإطفاء التي شاركت مؤخرا في إطفاء الحريق بأحد أحياء عاصمة ياكوتيا مدينة ياكوتسك.



وقد نشرت شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهل أظهر عمل رجال الإطفاء في ياكوتسك حيث ساعدوا زميلهم في التخلص من الدرع الجليدية بعد مشاركته في إطفاء الحريق وتجمد الماء على بزته.

واستخدموا فؤوسا لكسر الجليد الذي غطى جسمه من الرأس حتى القدمين.



وقد لقي الفيديو شعبية فائقة من المشاهدات





المصدر : روسيا اليوم



